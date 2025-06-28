Папа Римський не вперше публічно підтримує Україну

У суботу, 28 червня, Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні у своєму повідомленні в іксі. На його слова відреагував президент України Володимир Зеленський, який подякував понтифіку за постійні молитви за український народ.

На сторінці Папи Римського з’явився допис українською мовою, в якому Лев XIV висловив співчуття та підтримку українцям, що страждають від війни.

«Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей та, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни», – написав Лев XIV.

Понтифік зазначив, що віра українського народу піддається випробуванням, натякаючи на повномасштабну російську агресію проти України.

«Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами й дарує нам свою благодать, що він скаже останнє слово і життя переможе смерть», – підсумував він.

На слова понтифіка відреагував президент України Володимир Зеленський. Він подякував Папі Римському за підтримку України та «постійні молитви та співчуття до України й нашого народу».

«Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей – дорослих і дітей, – яких утримують у російському полоні проти їхньої волі», – написав Зеленський.

Нагадаємо, у своєму першому недільному зверненні після обрання його Папою Римським Лев XIV згадав про Україну. Тоді він закликав до перемовин для досягнення справедливого й довготривалого миру, а також засудив Росію за «справжнє імперіалістичне вторгнення».