28 грудня біля Запорізької АЕС встановили режим локального припинення вогню

Поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції встановили режим локального припинення вогню на час ремонту ліній електроживлення об'єкта. Про це у неділю, 28 грудня, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

28 грудня біля тимчасово окупованої Запорізької АЕС встановили режим локального припинення вогню. Під час цього періоду мають відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції.

«Група МАГАТЕ слідкує за ремонтними роботами, котрі, як очікується, триватимуть декілька днів в межах постійних зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту», – йдеться у агентства.

Раніше повідомляли, що представники президента Дональда Трампа запропонували Києву спільне використання окупованої Запорізької атомної електростанції між США, Україною та Росією.

МАГАТЕ ж пропонувало надати Запорізькій АЕС «особливий статус» у разі мирної угоди.