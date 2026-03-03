Затриманій психологині загрожує довічне увʼязнення

На Харківщині затримали психологиню, яку СБУ викрила на спробі шпигунства для росіян. Жінка намагалася влаштуватися до районного ТЦК, щоб збирати інформацію для окупантів. Про це у вівторок, 3 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримана жінка родом з Черкас. Росіяни дистанційно завербували жінку, щоб вона коригувала удари по енергетичних обʼєктах області. Для цього вона фіксувала наслідки російських атак й намагалася виявити локації, на яких розміщені засоби протиповітряної оборони. Потім росіяни відрядили жінку до Краматорська Донецької області, де вона мала на замовлення ФСБ виявляти українські запасні командні пункти. Після цього росіяни відправили агентку на Харківщину, щоб вона влаштувалася на роботу до районного ТЦК й передавати окупантам персональні дані військових.

«Щоб виконати завдання ФСБ, жінка прибула з Черкас до Харківської області, орендувала квартиру і записалася на співбесіду на посаду психолога до місцевого ТЦК. До цього вона на власному авто об’їхала прифронтову громаду, щоб виявити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ», – йдеться у повідомленні.

СБУ викрила та затримала російську агентку перед її візитом до ТЦК. Жінці оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 11 лютого СБУ повідомила про затримання росіянина, який у Рівному збирав і передавав ворогу інформацію про українських військових.