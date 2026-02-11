Чоловіка затримали під час фотографування документів із грифом «Цілком таємно»

У Рівному правоохоронці викрили 28-річного громадянина Росії, який збирав і передавав ворогу інформацію про українських військових. За шпигунство йому загрожує до 15 років увʼязнення. Про це у середу, 11 лютого, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловік у 2018-2019 роках проходив службу у російській розвідці. У 2021 році він прибув до Рівного під виглядом жителя Красноярського краю РФ, який нібито має родичів в Україні.

Слідчі встановили, що підозрюваний намагався зібрати персональні дані військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ, щоб передати їх російській стороні через закриті канали зв’язку. За інформацією прокуратури, торік він увійшов у довіру до одного з українських військових під приводом допомоги Силам оборони.

Наприкінці грудня чоловік почав цікавитися матеріалами щодо агентурної мережі, яка діє в інтересах України на території держави-агресора.

Його затримали у лютому 2026 року під час фотографування документів із грифом «Цілком таємно». Під час обшуку в підозрюваного вилучили військову форму РФ та документи.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 114 ККУ (шпигунство). Санкція статті передбавчає до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Суд обрав росіянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.