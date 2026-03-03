Артишоки можна готувати на пару, варити, смажити на грилі, запікати, обсмажувати

Артишок походить із Середземноморʼя, але вже успішно культивується в Україні. Цю рослину століттями використовують не лише у кулінарії, а й у традиційній медицині. До потенційних корисних властивостей артишоку відносять зниження рівня цукру в крові та поліпшення травлення, позитивний вплив на здоровʼя серця та печінки тощо, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець, і називає головні переваги артишоку та екстракту артишоку для здоровʼя.

Чим багатий артишок?

170 г вареного артишоку містить 90 калорій, 20 г вуглеводів, 10 г клітковини, 5 г білка, 0,6 г жирів, 151 мкг фолатів, 0,216 мг міді, 71,4 мг магнію, 12,6 мг вітаміну С, 1,88 мг ніацину, 0,151 мг рибофлавіну, 484 мг калію, 124 мг фосфору, 0, 138 мг вітаміну В6.

«В артишоках мало жиру та калорій, але багато клітковини, вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Вони мають надзвичайно високий вміст фолатів і вітаміну С, відносно високий вміст рослинного білка, а також містять необхідні мінерали, як магній, фосфор і калій», – каже лікар.

За його словами, популярною дієтичною добавкою є екстракт артишоку, який містить високу концентрацію сполук з рослини. Він переважно використовується у дослідженнях, які вивчають потенційні лікувальні властивості артишоку.

Як вживання артишоку впливає на здоров’я?

Знижує рівень холестерину. Велике дослідження 2017 року, у якому взяло участь понад 700 людей, показало: щоденне вживання екстракту листя артишоку протягом 5–13 тижнів знижує рівень загального та ЛПНЩ (шкідливого) холестерину.

«Екстракт артишоку впливає на рівень холестерину декількома способами. Артишоки містять антиоксидант лютеолін, який зменшує синтез холестерину. Екстракт листя артишоку сприяє поліпшенню композиції кишкового мікробіому, від якої значною мірою залежить утворення ендогенного холестерину», – пояснює Олег Швець.

Регулює артеріальний тиск. Як встановили дослідження, артишок сприяє виробленню ферменту eNOS, який відіграє важливу роль у розширенні судин. Також рослина є хорошим джерелом калію, що розслабляє м’язи кровоносних суди та виводить надлишок натрію, чим сприяє зниженню артеріального тиску.

Поліпшує здоров’я печінки. Екстракт листя артишоку має гепатопротекторні властивості: захищає печінку від пошкоджень, сприяє росту нової тканини та збільшує вироблення жовчі, що допомагає виводити токсини. Дослідження за участі людей підтвердило позитивний вплив артишоків на здоровʼя печінки. Споживання 600 мг екстракту артишоку щодня протягом 2 місяців призвело до поліпшення біохімічних показників функції печінки у людей з метаболічно-асоційованою жировою хворобою печінки.

Підтримує здоров’я травної системи. Артишоки є чудовим джерелом клітковини, яка підтримує здоровʼя травної системи, сприяючи розмноженню корисних бактерій у кишківнику, знижуючи ризик розвитку раку кишківника, полегшуючи запори та діарею. Вони містять інулін, тип клітковини, який діє як пребіотик.

Полегшує симптоми синдрому подразненого кишківника. Синдром подразненого кишечника (СПК) – захворювання, яке впливає на роботу травної системи і може викликати біль у шлунку, спазми, діарею, здуття живота, запори та метеоризм. 96% учасників одного дослідження, які щодня вживали екстракт листя артишоку протягом 6 тижнів, оцінили екстракт як такий же ефективний, як і протидіарейні та проносні засоби.

Знижує рівень цукру в крові. Дослідження підтверджують: артишок і продукти з артишоку сприяють зниженню рівня цукру в крові натще у людей із метаболічними порушеннями.

Як споживати артишоки і кому від них слід відмовитися?

Дієтолог каже, що артишоки можна готувати на пару, варити, смажити на грилі, запікати або обсмажувати. Приготування на пару зазвичай займає 20–40 хвилин, залежно від розміру рослини. Артишоки можна запікати протягом 40 хвилин при температурі 177 °C. Їсти можна як листя, так і серцевину – окремо, чи, наприклад, додаючи до салату або інших страв.

Щодо добавок, то вживання екстракту артишоку, каже лікар, загалом вважається безпечним. Його зазвичай не рекомендують дітям, вагітним та жінкам, які годують груддю.

Людям з тяжкими захворюваннями печінки або нирок не варто приймати екстракт артишоку без рекомендації лікаря.

На артишоки може бути алергія, її ризик є вищий у тих, хто має алергію на рослини з родини айстрові (ромашки, соняшники, хризантеми та чорнобривці).