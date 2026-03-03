Вантажівку вилучили на митниці

У пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею львівські митники затримали вантажівку MAN, яку шахраї намагалися ввезти під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Як повідомили у вівторок, 3 березня, у Львівській митниці, під час перевірки законності ввезення в Україну вантажівки MAN як гуманітарної допомоги, працівники митниці вийшли на слід імовірних шахраїв.

«Відповідно до товаросупровідних документів, автомобіль переміщувався на адресу громадської організації з міста Черкаси. Донором значився громадянин Литви, а кінцевим набувачем автомобіля – одна з військових частин в Україні», – розповіли в митниці.

Однак під час перевірки з’ясувалося, що військові не зверталися до черкаської ГО з проханням пригнати авто і не очікують від них на жоден транспорт.

Також виявилося, що керівниця організації, з метою зекономити на переміщенні комерційного авто через кордон подала митним органам підроблені документи, які містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача, вартості і характеру товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил (ч.1 ст. 483 МКУ). Орієнтовна вартість вилученого авто становить 1млн грн.