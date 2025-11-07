Вартість Mercedes-Benz 2629 L Econic, 2011 становить понад 1,7 млн грн

У Львові судитимуть 63-річного львів’янина, який під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ придбав за кордоном 15-тонний сміттєвоз марки Mercedes-Benz Econic, а згодом продавав його через відомий онлайн-сервіс з продажу автомобілів – auto.ria. Ринкова вартість вантажівки становить понад 1,7 млн грн.

Як повідомили 7 жовтня у БЕБ та прокуратурі Львівщини, у 2024 році львів’янин організував схему незаконного ввезення сміттєвоза з Німеччини на територію України під виглядом волонтерської допомоги для українських військових. Так, 9 листопада 2024 року через пункт пропуску «Шегині» під виглядом гуманітарної допомоги було ввезено авто марки Mercedes-Benz 2629 L Econic, 2011 року випуску.

Фото БЕБ у Львівській області

Щоб уникнути сплати митних податків, мешканець Львова використав електронний підпис керівника благодійного фонду «Реновейшен» із міста Хуст, який, за даними слідства, не знав про це. Для ввезення 15-тонного сміттєвоза львів’янин залучив двох чоловіків, які також не знали про злочинні плани організатора схеми. Один із них допоміг перевезти транспортний засіб із Польщі за допомогою фіктивних документів, а інший доставив автомобіль до Києва, де вантажівку продали за готівку комерційному підприємству.

Ринкова вартість сміттєвоза марки Mercedes-Benz Econic становить понад 1,7 млн грн. Правоохоронці вилучили та арештували авто.

Львів’янину повідомили про підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-4 ККУ).