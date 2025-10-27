Володимирський міський суд виніс вирок підприємцю Юрію Драпуку за продаж чотирьох автомобілів, які він привіз з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги. Завдяки незаконній схемі обвинувачений заробив 1,8 млн грн. За скоєне йому призначили 255 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 22 жовтня, упродовж червня-липня 2025 року Юрій Драпук організував схему з продажу автомобілів, привезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. За даними слідства, обвинувачений встиг продати щонайменше чотири автомобілі (Audi A6, BMW X5, Jeep Grand Cherokee та Audi Q7) загальною вартістю 1 881 244 грн.

У суді чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Відомо, що він уродженець села Головне Волинської області, неодружений, має одну неповнолітню дитину, раніше судимий не був.

Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, Юрій Драпук зареєстрований як ФОП з квітня 2022 року. Основна його діяльність — вантажні перевезення автомобілями та допоміжні послуги у сфері транспорту.

Суддя Ірина Кусік визнала Юрія Драпука винним за ч. 1 ст. 201-4 та ч. 1 ст. 209 ККУ (контрабанда, вчинена у значному розмірі та відмивання грошей) й призначила 255 тис. грн штрафу. Крім того, обвинуваченому на рік заборонили ввозити на митну територію України підакцизні товари. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.