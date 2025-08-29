Рівненський міський суд виніс вирок Анатолію Мангеру за продаж трьох автомобілів, які він привіз з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги. За скоєне обвинуваченому призначили рік іспитового терміну, а транспорт вилучили на потреби ЗСУ.

Як йдеться у вироку від 25 серпня, у період з березня по травень 2025 року Анатолій Мангер організував ввезення з-за кордону автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: Mitsubishi Pajero та двох Volkswagen Transporter. Обвинувачений продав усі легковики й заробив понад 589 тис. грн.

Під час судового розгляду справи Анатолій Мангер уклав із прокурором угоду про визнання своєї провини.

Суддя Сергій Коробов визнав чоловіка винним за ч.3 ст.201-2 ККУ (продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану), проте звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Усі транспортні засоби вилучили на потреби ЗСУ. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.