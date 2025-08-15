Рівненський міський суд виніс вирок Олександру Міндалу за продаж автомобілів, які він привозив з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги. За скоєне обвинуваченому призначили рік іспитового терміну, а транспорт вилучили на потреби ЗСУ.

Як йдеться у вироку від 11 серпня, у період з лютого по травень 2025 року Олександр Міндал організував ввезення з-за кордону трьох автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee та BMW X53. Обвинувачений продав усі легковики й заробив понад 589 тис. грн.

Під час судового розгляду справи Олександр Міндал уклав із прокурором угоду про визнання своєї провини.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав чоловіка винним за ч.3 ст.201-2 ККУ (продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану), проте звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Усі транспортні засоби вилучили на потреби ЗСУ. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.