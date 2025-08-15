Суд конфіскував у рівнянина три незаконно ввезенні автомобілі на потреби ЗСУ
Завдяки незаконній схемі Олександр Міндал заробив майже 590 тис. грн
Рівненський міський суд виніс вирок Олександру Міндалу за продаж автомобілів, які він привозив з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги. За скоєне обвинуваченому призначили рік іспитового терміну, а транспорт вилучили на потреби ЗСУ.
Як йдеться у вироку від 11 серпня, у період з лютого по травень 2025 року Олександр Міндал організував ввезення з-за кордону трьох автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee та BMW X53. Обвинувачений продав усі легковики й заробив понад 589 тис. грн.
Під час судового розгляду справи Олександр Міндал уклав із прокурором угоду про визнання своєї провини.
Суддя Дмитро Яковлєв визнав чоловіка винним за ч.3 ст.201-2 ККУ (продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану), проте звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Усі транспортні засоби вилучили на потреби ЗСУ. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.