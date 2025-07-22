Рівненські правоохоронці викрили трьох зловмисників, які ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, а потім їх продавали. Завдяки незаконній схемі спільники заробили близько 2 млн грн. Про це повідомила 22 липня пресслужба поліції області.

За даними слідства, організував схему 40-річний мешканець Києва, який залучив 40-річну волинянку та 50-річного киянина. Підозрювані ввозили до України автомобілі та, приховуючи їх від митного контролю, декларували як гуманітарну допомогу.

«Так, протягом 2024-2025 років вони ввезли на територію країни понад 10 автівок на майже 2 млн грн. Однак після цього транспортними засобами розпоряджалися на власний розсуд», – зазначають правоохоронці.

Слідчі затримали зловмисників та повідомили їм про підозру за ч.2 ст.201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів за попередньою змовою, у великому розмірі). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у понад 1,3 млн грн, яку вони внесли.