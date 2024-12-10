Рівненський суд конфіскував у підприємця ввезені від виглядом гуманітарної допомоги авто
Завдяки незаконній схемі Віктор Горобець заробив близько 700 тис. грн
Рівненський міський суд виніс вирок підприємцю Віктору Горобцю за продаж автомобілів, які він привозив з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги. За скоєне обвинуваченому призначили два роки іспитового терміну, а транспортні засоби вилучили на потреби ЗСУ.
Як йдеться у вироку суду від 5 грудня, у період з 28 по 29 вересня 2024 року Віктор Горобець організував схему із ввезення з-за кордону трьох автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: Nissan Navara, Nissan X-Trail, Volkswagen T5. Пізніше обвинувачений продав усі транспортні засоби й заробив 16 800 доларів (орієнтовно 700 тис. грн).
У суді Віктор Горобець свою вину визнав. Згідно з даними YouControl, обвинувачений зареєстрований як ФОП і спеціалізується у транспортному обробленні вантажів, у допоміжному обслуговуванні наземного транспорту тощо.
Суддя Святослав Рогозін визнав Віктора Горобця винним за ч.3 ст.201-2 ККУ (продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки умовного строку. Усі транспортні засоби вилучили на потреби ЗСУ. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.