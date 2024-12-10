Рівненський міський суд виніс вирок підприємцю Віктору Горобцю за продаж автомобілів, які він привозив з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги. За скоєне обвинуваченому призначили два роки іспитового терміну, а транспортні засоби вилучили на потреби ЗСУ.

Як йдеться у вироку суду від 5 грудня, у період з 28 по 29 вересня 2024 року Віктор Горобець організував схему із ввезення з-за кордону трьох автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: Nissan Navara, Nissan X-Trail, Volkswagen T5. Пізніше обвинувачений продав усі транспортні засоби й заробив 16 800 доларів (орієнтовно 700 тис. грн).

У суді Віктор Горобець свою вину визнав. Згідно з даними YouControl, обвинувачений зареєстрований як ФОП і спеціалізується у транспортному обробленні вантажів, у допоміжному обслуговуванні наземного транспорту тощо.

Суддя Святослав Рогозін визнав Віктора Горобця винним за ч.3 ст.201-2 ККУ (продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки умовного строку. Усі транспортні засоби вилучили на потреби ЗСУ. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.