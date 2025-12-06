Водій Volkswagen Passat отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події

У п’ятницю, 5 грудня, на Львівщині внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Volkswagen Passat. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 07:00 на автодорозі Луцьк - Львів, неподалік села Сабанівка Шептицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 24-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням – транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 62-річного львівʼянина.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen Passat отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.