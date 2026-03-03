Хуліганка ногами поперекидала лампадки на території музею

Поліцейські склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство на 45-річну мешканку Львова, яка пошкодила лампадки біля музею тоталітарних режимів «Територія терору» на просп. Чорновола. Хуліганка попросила вибачення за свій вчинок.

Як повідомили в поліції Львівщини, 2 березня до поліції надійшло повідомлення від директорки меморіального музею про те, що 28 лютого невідома, перебуваючи на площі поруч із музейним комплексом, пошкодила лампадки під виставкою з портретами загиблих українських військовополонених в окупованій Оленівці.

Вивчивши відео з камер спостереження, поліцейські з’ясували, що до правопорушення причетна 45-річна львів’янка. На відео видно, як порушниця копала ногами лампадки на території музею «Територія терору».

Правоохоронці склали на жінку адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП). Винуватиці загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт. Правопорушниця визнала свій проступок і попросила вибачення.