Яворівський районний суд Львівщини визнав майора Мар’яна Ч. винним у недбалому ставленні до служби через те, що четверо його підлеглих самовільно покинули військову частину. Командиру навчальної батареї призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, Мар’ян Ч. є командиром навчальної батареї та має звання майора. На початку січня 2026 року четверо військовослужбовців навчальної батареї вчинили СЗЧ. У постанові вказано, що майор не забезпечив дотримання військової дисципліни, через що солдати вчинили СЗЧ.

Щодо командира навчальної батареї склали протокол про адмінправопорушення за ч.2 ст.172-15 КУпАП. На засідання суду Мар’ян Ч. не прийшов.

Цю справу розглянула суддя Наталія Кондратьєва, яка дослідила усі матеріали. Вона визнала майора винним у вчиненні адмінправопорушення, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.