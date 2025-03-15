Генерала Кіта Келлога призначено спеціальним посланником в Україні

Президент США Дональд Трамп призначив Кіта Келлога спецпосланцем в Україні, він безпосередньо спілкуватиметься лише з українським керівництвом. Про це Трамп написав у суботу, 15 березня у своїй соцмережі TRUTH Social.

«Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, безпосередньо працюватиме з президентом Зеленським та українським керівництвом», – йдеться у дописі.

Трамп відзначив, що Келлог добре знає українське керівництво і вони мають «дуже добрі робочі стосунки».

Відзначимо, що раніше Келлог був спецпредставником США з питань України та Росії. Проте телеканал NBC News 13 березня з посиланням на представника адміністрації США та одного російського чиновника повідомляв, що Келлога відсторонили від мирних переговорів на прохання Москви.

Журналісти зазначили, що в Росії вважають його занадто прихильним до України.

«Один із російських посадовців, який займається питаннями врегулювання війни, сказав, що Келлог не той тип людини, який їм підходить», – наголошували у NBC News.

Тим часом Politico відзначило, що Келлога не було на американо-українських перемовинах 11 березня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 12 лютого Дональд Трамп повідомив, що переговори щодо України очолять державний секретар США Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з питань національної безпеки Майкл Волтц та посол та спеціальний посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.