Келлог запевнив, що Україна буде за столом перемовин

США будуть посередником у перемовинах України та Росії та протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу. Про це у суботу, 15 лютого, повідомив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Келлог зауважив, що попередня адміністрація США три роки не розмовляла з російською стороною і це було неправильно. Сьогодні ж філософія Штатів – «не продовжувати цю війну до смерті останнього українця». Він наголосив, що мир має бути розумним, тобто суверенність залишиться.

Також Келлог запевнив, що Україна буде за столом перемовин, а американці будуть як посередники з українцями та росіянами. До мирного процесу залучений і спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Вудкофф. Він відповідає за напрямок Росії, а сам Келлог – за український та європейський напрямки.

«Тому що питання основне: коли це закінчиться? Через рік, наприклад, на Мюнхенській конференції у 2026 році? Ми кажемо, що ще рік це буде іти? Ні. Ми говоримо, що це має бути швидше. Я живу за часом Трампа. І якщо він просить зробити це сьогодні, то завтра він вже питає, чому це не було зроблено. Тому я публічно беру 180 днів, починаю зворотний відлік, щоб усі сторони були задіяні, і ми таким чином могли це щоб це склалося, щоб це був стало, довготривало, щоб це забезпечило суверенітет України, і щоб коли це зупиниться, воно ніколи б знову не почалося», – відзначив спецпредставник.

Келлог наступного тижня відвідає Україну, після чого адміністрація Трампа розгляне, як уявляють мир союзники.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Владіміром Путіним Трамп заявив, що відвідає Москву, а Путін – Вашингтон. Втім, перед цими візитами Трамп хоче зустрітися із Путіним у Саудівській Аравії.

13 лютого Трамп повідомив про підготовку зустрічі американських та російських посадовців. В зустрічі також братиме участь Україна.