Келлог вирушив до Європи 12 лютого

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відвідає Україну у період з 13 по 22 лютого. Перед цим він здійснить поїздки до Німеччини та Бельгії, повідомили у пресслужбі Державного департаменту США 12 лютого.

За даними Держдепу, Келлог здійснить поїздку Європою, «щоб просувати мету президента Трампа щодо забезпечення миру силою в Україні та захисту інтересів національної безпеки США». Зокрема, перед поїздкою до України Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО та ЄС у Брюсселі.

Під час візитів Келлог спілкуватиметься із союзниками та партнерами, які готові працювати спільно з США для припинення війни. В Україні спецпосланець Трампа зустрінеться з представниками влади та громадянами.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення. Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента», – йдеться у повідомленні Держдепу.

Нагадаємо, Кіта Келлога, який є офіційним спецпосланцем Трампа щодо України, немає у переговорній групі, склад якої після телефонних розмов із Путіним та Зекленським оприлюднив 12 лютого Дональд Трамп. За даними американського президента, переговори щодо України очолять державний секретар США Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з питань національної безпеки Майкл Волтц та посол та спеціальний посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.