Президент США Дональд Трамп назвав імена американських високопосадовців, що очолюватимуть переговори щодо завершення війни в Україні. Про це він написав у Truth Social після телефонної розмови з президентом Росії Владіміром Путіним 12 лютого.

Дональд Трамп повідомив, що переговори щодо України очолять державний секретар США Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з питань національної безпеки Майкл Волтц та посол та спеціальний посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф. Трамп запевнив, що ці переговори будуть успішними.

Американський президент вкотре заявив, що вторгнення Росії в Україну не відбулося б, якби він був президентом. Він додав, що більше не повинно бути втрачено жодного життя.

Зауважимо, у списку перемовників по Україні немає спецпосланця президента США з питань України Кіта Келлога. Раніше він заявляв, що США хочуть розв’язати питання війни в Україні за 100 днів від інавгурації Трампа, яка відбулась 20 січня. Водночас спецпредставник наголосив, що президент США не збирається допомогти країні-агресору.

Як писав ZAXID.NET, 12 лютого відбулись телефонні розмови президента США Дональда Трампа з президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним. Трамп повідомив, що Зеленський та Путін однаково хочуть досягти миру. Дональд Трамп розповів, що передусім обговорив з Володимиром Зеленським його поїздку на Мюнхенську конференцію. Саме там 14 лютого український президент зустрінеться з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо.