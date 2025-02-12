Гегсет вважає, що прагнення повернутися на кордони 2014 року спричинить більше страждань

Міністр оборони США Піт Гегсет у середу, 12 лютого, під час засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» назвав прагнення України повернутися до кордонів 2014 року «гонитвою за ілюзорною метою».

Гегсет вважає, що прагнення повернутися на кордони 2014 року є «гонитвою за ілюзорною метою, яка лише продовжить війну і спричинить більше страждань». Проте США прагне, щоб Україна була суверенною.

Крім того, Гегсет зауважив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним сценарієм.

«Тривалий мир для України має включати надійні гарантії безпеки, щоб упевнитися, що війна не почнеться знову. Не має бути Мінська 3.0. При цьому Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів. Натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами», – зазначив він.

Проте США не виключають направлення миротворчої місії під прапором НАТО, коли на ці війська не поширюватиметься 5 стаття НАТО.

Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду, у межах якої США надаватимуть допомогу в обмін на українські рідкісноземельні метали. Ідеться про важковидобувні метали, що використовують у сучасних технологіях, більша частина з яких розташована на Донеччині, Дніпропетровщині та Луганщині.

Володимир Зеленський, відповідаючи на пропозицію Трампа, заявив, що Україна відкрита до американських інвестицій у видобуток корисних копалин. Він також підтвердив, що до «Плану перемоги України» входив пункт про залученість іноземних інвестицій, і це питання обговорювалося під час його зустрічі з Трампом у вересні 2024 року. На думку Зеленського, якщо у видобуток копалин не інвестуватиме США, його візьме під контроль Росія та її союзники.