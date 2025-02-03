Дональд Трамп хоче отримати доступ до українських рідкоземельних металів в обмін на допомогу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду, у межах якої надасть допомогу в обмін на рідкісноземельні метали. Про це він заявив у понеділок, 3 лютого.

За словами Дональда Трампа, США витрачає на допомогу мільярди доларів, водночас Європа, яка розташована ближче до України, робить значно менший вклад. Тому, за словами американського президента, необхідно аби Україна надала США гарантії щодо доступу до рідкоземельних ресурсів в обмін на допомогу.

«Ми розглядаємо угоду з Україною, за якою вони нададуть нам гарантії на те, що ми їм передаємо, у вигляді рідкоземельних ресурсів та інших активів [...] Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. Вони мають чудові запаси рідкоземельних металів, і я хочу гарантії доступу до них. І вони готові це зробити», – заявив Дональд Трамп.

Як зауважує «Радіо Свобода», йдеться про важковидобувні метали, що використовують у сучасних технологіях, зокрема, у космічній галузі, електроніці, виробництві акумуляторів тощо. Ці метали мають унікальні фізико-хімічні властивості, які неможливо замінити. А більшу частину їхнього видобутку контролює Китай.

«Вони (метали, – ред.) не утворюють великих покладів, а видобувати й очищувати їх – складний і дорогий процес», – йдеться у повідомленні «Радіо Свобода».

Як пише «Суспільне» з посиланням на міністерку економіки Юлію Свириденко, в Україні зосереджені найбільші в Європі запаси літію, титану, а також масшатабні поклади інших копалин.

У квітні 2023 року Forbes оцінив вартість корисних копалин, що містяться в Україні, у 14,8 трлн доларів. При цьому понад 70% цих копалин розташовані лише у трьох областях: Донецькій, Дніпропетровській та Луганській.

Інфографіка Forbes щодо вартості корисних копалин в Україні

Зазначимо, що у «Плані перемоги», який Володимир Зеленський представив у жовтні 2024 року, був пункт, у якому пропонувалось укласти з Євросоюзом та США угоду щодо захисту ресурсів, які зосередженні в Україні. Йшлося, зокрема, про уран, титан, літій та графіт. Президент наголосив, що ці цінні ресурси – одна із ключових цілей Росії у війні проти України.