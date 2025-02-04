На думку Зеленського, якщо у видобуток копалин не інвестуватиме США, його візьме під контроль Росії та її союзники

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію президента США Дональда Трампа про постачання рідкоземельних мінералів з України в обмін на американську допомогу. У вівторок, 4 лютого, під час пресконференції з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі український президент зазначив, що на тимчасово окупованих територіях є великі поклади корисних копалин, передає «РБК-Україна».

За словами Володимира Зеленського, Україна відкрита до американських інвестицій у видобуток корисних копалин. Крім того, він підтвердив, що до «Плану перемоги України» входив пункт про залученість іноземних інвестицій, і це питання обговорювалося під час його зустрічі з Трампом у вересні 2024 року.

«У нас достатньо рідкоземельних металів, і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окуповує наші території. Частково там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, щоб все це (корисні копалини) розробляли наші партнери, які допомагають нам захищати землю. І це абсолютно справедливо», – сказав президент.

Зеленський висловив впевненість, що в разі контролю рідкоземельного видобутку в Україні з боку Росії, до цієї сфери зайдуть інші союзні окупантам країни. Зокрема, президент вважає, що до видобутку будуть залучені Іран та Північна Корея.

Нагадаємо, напередодні, 3 лютого, Дональд Трамп заявив, що США готові надати Україні допомогу в обмін на рідкоземельні метали. Йдеться про важковидобувні ресурси – за даними міністерства економіки, в Україні зосереджені найбільші в Європі запаси літію, титану, а також масштабні поклади інших копалин.

Зазначимо, навесні 2023 року Forbes оцінив вартість корисних копалин, що містяться в Україні, у 14,8 трлн доларів. При цьому понад 70% цих копалин розташовані лише у трьох областях: Донецькій, Дніпропетровській та Луганській.