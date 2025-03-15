Зеленський визначив склад делегації України для мирних переговорів
До складу делегації увійшли Єрмак, Сибіга, Умєров та Паліса
Президент Володимир Зеленський у суботу, 15 березня, видав розпорядження про утворення делегації для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру.
Згідно з документом, делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу також увійшли:
- міністр закордонних справ Андрій Сибіга,
- міністр оборони Рустем Умєров,
- заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
Президент дозволив голові делегації вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
Нагадаємо, у вівторок, 11 березня українська делегація провела переговори зі США у Саудівській Аравії. За результатами переговорів США повідомили про відновлення надання військової допомоги Україні, яку припинили після конфлікту в Овальному кабінеті, а також передачу розвідданих.