Офісу президента України, на фото делегації США та України під час переговорів 11 березня у Саудівській Аравії

фото Офісу президента України, на фото делегації США та України під час переговорів 11 березня у Саудівській Аравії

Делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак

Президент Володимир Зеленський у суботу, 15 березня, видав розпорядження про утворення делегації для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру.

Згідно з документом, делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу також увійшли:

міністр закордонних справ Андрій Сибіга,

міністр оборони Рустем Умєров,

заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Президент дозволив голові делегації вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Нагадаємо, у вівторок, 11 березня українська делегація провела переговори зі США у Саудівській Аравії. За результатами переговорів США повідомили про відновлення надання військової допомоги Україні, яку припинили після конфлікту в Овальному кабінеті, а також передачу розвідданих.