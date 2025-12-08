Алкомаркети у Львові присутні майже у кожному кварталі, їхня кількість з часом лише збільшується. Нині на платформах з пошуку роботи на кшталт Work.ua та Robota.ua, а також в соцмережах є кілька десятків оголошень про роботу в мережевих крамницях з продажу алкоголю.

ZAXID.NET зібрав інформацію про найбільші мережі алкомаркетів у Львові, про їхніх власників та чим вони відомі. Загалом найбільше торгових точок мають вісім мереж, серед них є ті, які працюють у цій ніші не один десяток років, а є новачки, створені кілька років тому.

Гегемонами на цьому ринку є мережі-сестри «Чарка до свята» та «Гуртові ціни Алкоголь», що мають близько пів тисячі торгових точок у Львові та області, водночас як інші – лиш кілька десятків кожна.

Загальна тенденція для них – більшість алкомереж у різний спосіб ухиляються від сплати податків і фігурують у справах про адміністративні порушення та навіть у кримінальних. Також вони порушують правила торгівлі у комендантську годину та попри заборону продають алкоголь вночі.

Ще одна цікавинка – це тренд на концентрацію мереж у одного бенефіціара або у ж споріднених володільців. Один підприємець чи група може володіти двома мережами та розвивати їх окремо, зокрема для приховування прибутків.

«Новий градус» і «Король напоїв»

«Новий градус» і «Король напоїв» – це дві «сестринські» мережі, оскільки ними володіє одна компанія.

ТМ «Новий градус» зареєстрували на початку 2021 року за заявою жителя Сихова Назарія Шмигельського. У квітні 2025 року він передав право власності на неї ТзОВ «Торгівельна компанія «Діоніс».

Крамниця «Новий Градус», фото з Google Maps

Бренд «Король напоїв» був зареєстрований у лютому 2022 року, заявником був бізнесмен з Майорівки Ростислав Паньків. У квітні 2025 року він передав право власності на торгову марку згаданій фірмі «Діоніс».

Назарій Шмигельський та Ростислав Паньків раніше мали стосунок до мережі AppleRoom – це крамниці з продажу мобільних телефонів та інших гаджетів, зокрема, бренду Apple, найімовірніше завезених з-за кордону у сумнівний спосіб, оскільки на офіційному сайті українського представництва американської корпорації такий партнер не вказаний. Нещодавно Шмигельський і Паньків переписали свою торгову компанію «Рум Трейд Мобайл» та ТМ AppleRoom на жительку Дублян Анастасію Смірнову. Компанія також змінила адресу – нині вона прописана в ТЦ на вул. Дмитра Данилишина, 6. Там само, як йдеться в даних судового реєстру, розташований офіс групи компаній під брендом «Ябко», яких підозрювали у торгівлі контрабандною технікою Apple.

Теперішній власник двох мереж – ТзОВ «Торгівельна компанія «Діоніс» була зареєстрована 2017 року. Директоркою та власницею є Христина Дуда з села Долобнів на Самбірщині. Інших компаній підприємиця не має, йдеться на порталі YouControl. Торік ТК «Діоніс» задекларувала 13 працівників, 3,6 млн валового доходу, натомість чистий прибуток становив 340 тис. грн.

Після зміни власника цьогоріч навесні «Новий градус» і «Король напоїв» почали активно вести сторінки у соціальних мережах та витрачатися на рекламу, зокрема за участю зірок і блогерів – співака Павла Зіброва, порноакторки Джозефіни Джексон тощо.

Магазин мережі«Король напоїв», фото Google Maps

Також навесні мер міста Андрій Садовий поширював відео про порушення крамницею «Новий градус» в місцевості Голоско заборони на продаж алкоголю під час комендантської години. Окрім того, магазин видавав покупцям чеки не як алкомаркет, а як булочна.

«Чарка до свята» та «Гуртові ціни Алкоголь»

Це дві найбільші і найстаріші мережі у Львові, обидва бренди зареєстровані за ТзОВ «Овація» львівського підприємця Ігоря Цільника. Материнська компанія була заснована ще 1996 року, нині під цими торговими марками «Чарка до свята» та «Гуртові ціни Алкоголь» працюють понад 500 торгових точок у Львові на Львівщині, а також у інших областях західного регіону.

За 2024 рік ТзОВ «Овація» задекларувало 2,48 млрд грн доходу, його чистий прибуток становив 28,89 млн грн, йдеться в даних фінзвітності на порталі YouControl.

Ігор Цільник також має ще дві компанії, що займаються торгівлею спиртними напоями – «Квант-Бізнес» і «Альянс-Сервіс».

Крамниця «Чарка до свята», фото з відкритих джерел

У медіа підприємця та його мережі найчастіше згадують через участь в аукціонах з оренди або приватизації нежитлових приміщень, де згодом починають працювати крамниці алкогольних напоїв.

У судовому реєстрі є кілька сотень документів, що стосуються діяльності як окремих алкогольних крамниць, так й всієї мережі компанії «Овація». Найчастіше трапляються, звісно, позови від податкової, що перевіряє торгівців підакцизними товарами. Виявлені порушення здебільшого стосуються ухилення від сплати податків, зокрема йдеться про заниження податку на прибуток, пробивання по касі дешевого алкоголю замість насправді проданого дорогого та інші фіскальні зловживання, ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб тощо (наприклад, тут, тут, тут і тут). Проте суми накладених штрафів (від 650 грн до 60 тис. грн) суттєво не впливають на діяльність мережі з задекларованим оборотом в майже 2,5 млрд.

«Алкосвіт»

Офіційно львівська мережа «Алкосвіт» належить підприємцеві з Замарстинова Володимирові Темчишину. Він є власником цієї торгової марки, яку зареєстрував ще на початку 2014 року.

Разом із бізнесовими партнерами – Андрієм Поволоцьким, Генріхом Гончарським та Андрієм Рубежанським – Володимир Темчишин також є власником львівського ТзОВ «Максимум Логістик», що займається гуртовим продажем алкоголю та інших напоїв, йдеться на порталі YouControl. Раніше до цієї компанії мала судові претензії податкова служба через проблеми зі звітом про придбання алкоголю під реалізацію, проте «Максимум Логістик» сплатило 17 тис. грн штрафу і справу було закрито.

Магазин мережі «Алкосвіт», фото «Варта1»

Львів’янин Андрій Поволоцький є співвласником до 10 фірм, що займаються різною діяльністю – від «досліджень кон’юнктури ринку, виявлення суспільної думки» до гуртової торгівлі цукром і кондитерськими виробами. Партнерами Поволоцького у низці компаній були або є громадяни Російської Федерації («Автор-Зет», «Зет-Дистириб’ютор», БФ «Благолєпіє» тощо).

Генріх Гончарський, окрім частки в «Максимум Логістик», має чинний ФОП з основним призначенням – оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами, а також понад 1,5 млн грн боргу зі сплати податків. Через це ДПС судилася з ним щодо примусового стягнення заборгованості та вимагала заборонити підприємцеві поїздки за кордон.

Інший володілець «Максимум Логістик» Андрій Рубежанський також має частку в ТзОВ «Комса» з майже 30 видами діяльності – від будівництва до торгівлі килимами.

За однією адресою з власником бренду «Алкосвіт» Володимиром Темчишиним на Замарстинові зареєстрований ФОП Ярослав Темчишин, що також займається торгівлею алкогольними напоями.

«Напої світу»

Мережа алкомаркетів під назвою «Напої світу» офіційно належить підприємцеві з прильвівського села Гамаліївка Сергієві Хмельницькому. Вона налічує близько 20 крамниць у місті.

Поки що цей бренд остаточно не зареєстрований. Як йдеться даних бази «Укрпатент», бізнесмен подав заявку на реєстрацію ТМ навесні 2024 року. Наразі цьому процесі триває так звана формальна експертиза – коли державна комісія перевіряє правильність заповнення заяви та інших документів, без розгляду прохання по суті.

Сергій Хмельницький зареєстрований як фізична особа-підприємець за КВЕДом – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Також він є власником і директором львівського ТзОВ «Сетар», що займається торгівлею алкогольними та іншими напоями в спеціалізованих магазинах. Цій компанії вже майже 20 років. Її фінансової звітності у публічному доступі немає.

Магазин «Напої світу», фото з відкритих джерел

Підприємець та його фірма раніше мали непрості стосунки з податкової службою. Наприклад, 2016 року ДПС арештувала три його крамниці у центрі Львова та на Сихові через відмову бізнесмена допустити податківців до перевірки його бізнесу. Тоді ДПС перевіряла алкомаркети за зверненням міського голови, зокрема шукала тих, хто продає алкоголь у заборонений час.

У 2010 році податкова штрафувала «Сетар» за ухилення від сплати податків на понад 50 тис. грн, проте компанія скасувала стягнення в суді.

Вже цього року «Напої світу» потрапила в поле зору моніторингу Львівської міської ради через незаконну торгівлю алкоголем у комендантську годину.

«Колекція напоїв»

Брендом «Колекція напоїв» володіє підприємець з Сихова Максим Кузик. Улітку цього року він зареєстрував на себе дві торгові марки (тут і тут) з такою назвою. Як вказано на офіційній сторінці мережі у фейсбуці, вона налічує понад 60 алкогольних крамниць у Львові та області.

Максим Кузик зареєстрований ФОПом, що займається кількома видами діяльності – від ремонту автівок до ресторанної діяльності та продажу різних напоїв у магазинах. Його родичка, підприємниця Зоряна Кузик має кілька торгових кіосків на Сихові.

Бізнесмен також є власником ТзОВ «Максван 2022» зі статутним капіталом 5 млн грн та основним КВЕДом – торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Як йдеться на платформі великих даних Vkursi, «Максван 2022» торік отримало 18,45 млн грн брутто-прибутку, натомість чистий дохід фірми становив лише 14,4 тис. грн. ТзОВ задекларувало також 4,89 млн грн боргів та 12 працівників.

Крамниця «Колекція напоїв» у Рудному, скріншот відео

Із родиною Кузик та їхніми компаніями судиться Львівська міська рада, мерія вимагає від підприємців виїхати з кількох приміщень та скасувати право власності на землю як оформлене неправомірно.

Окрім того, родина та їхній бізнес фігурують у розслідувані Бюро економічної безпеки про незаконну торгівлю алкоголем та дроблення бізнесу, приховування доходів тощо. У судовому реєстрі є інформація з посиланням на правоохоронців про те, що підприємці Іван та Михайло Кузики продають «підакцизну продукцію через мережу роздрібних магазинів, понад 50 магазинів» та приховують прибуток «шляхом використання підконтрольних ФОП», що призводить «ухилення від сплати податків у великих розмірах».

«Крім того, вказаною групою осіб через мережу підконтрольних торгових точок, реалізовується незаконно виготовлена підакцизна продукція», – наголошували детективи у клопотанні про обшук та арешт майна.

Обшуки відбулися у грудні 2024 року у офісно-торгових будівлях на вул. М. Гориня на Сихові, до яких має стосунок Іван Кузик та його родичі. Тоді було вилучено гроші, сервери, мобільні телефони фігурантів, бухгалтерські та інші документи кількох фірм (ПП «Гешефт К», ТОВ «ІМК 2020», ПП «ІМК 55», ТОВ «Аспра 2022», ПП «Рума Максимум» та інших), які, на думку БЕБ, родина Кузиків використовувала для ухилення від сплати податків.

Іван Кузик, окрім компаній, що продають алкоголь, також є засновником громадської організації «Львівська асоціація малого бізнесу» та колишнім кандидатом у депутати Львівської міської ради. На місцевих виборах 2015 року він балотувався від партії «Європейська солідарність», однак не пройшов через брак голосів.

Як дізнався ZAXID.NET, «Колекція напоїв» – не єдина мережа, до якої має стосунок львівська бізнесова родина. Проте їхній другий бренд не такий публічний як перший.

«Напої та тютюн»

Мережа налічує близько 20 торгових точок у Львові, приблизно така ж кількість крамниць бренду працюють в області. Проте вона є найбільш таємничою з-поміж решти – у відкритих джерелах немає жодної інформації про її бенефіціарних власників.

Торгову марку «Напої та тютюн» 2021 року намагався зареєструвати підприємець з Краматорська Олексій Курносенко, проте діловодство за його заявою було зупинене, відповідно ТМ не стала чинною. Іншої публічної інформації у відкритих джерелах про «Напої та тютюн» немає.

У Краматорську до повномасштабного вторгнення працювали кілька крамниць під такою вивіскою, однак протягом останніх кількох років вона розрослася саме на Львівщині. Відмінно від інших львівських алкомереж, вона не має ані сайту, ані загальної сторінки у соціальних мережах. Усі її магазини оформлені в єдиному стилі, що може свідчити саме про мережевий характер бізнесу та про управління з єдиного центру.

Проте деяку інформацію про справжніх власників «Напої та тютюн» ZAXID.NET таки знайшов. Так, у вироку Шевченківського районного суду від 17 березня 2025 року йдеться про те, що кілька магазинів під брендом «Напої та Тютюн» є філіями приватного підприємства «ІМК 55». Цим вироком було засуджено до трьох років умовного покарання продавчиню мережі Христину Бачинську за шахрайство та підроблення електронної звітності – вона продавала дорогий алкоголь повз касу, потім вносила дані в облікову систему про продаж дешевих напоїв, а різницю неодноразово привласнювала собі.

Магазин мережі «Напої та тютюн», фото з відкритих джерел

Згадане ПП «ІМК 55» – це компанія, яка фігурувала в розслідуванні БЕБ про можливе ухилення від сплати податків родиною Кузиків та продаж фальсифікованого алкоголю в їхніх алкомаркетах «Колекція напоїв». Офіційно фірма належить Зоряні Кузик, йдеться в профілі на платформі YouControl. За 2024 рік ПП задекларувало 37,16 млн грн загального прибутку, натомість чистий дохід становив лише 18,8 тис. грн. Вартість активів «ІМК 55» у звітності вказана у суму 13,3 млн грн, борги – 7,17 млн грн.

Згідно з даними міської ради, під брендом «Напої та тютюн» у Львові у різний час працювали або працюють 10 ФОПів та стільки ж – юридичних осіб, зокрема згадане «ІМК 55». Окрім того, це ПП «ІМК 40», ПП «Зімр Плюс», ТзОВ «ІМК 2020» Івана Кузика, ПП «Русмакс Плюс» та ПП «Мережа Макс» Зоряни Кузик та інші.

«Напої та тютюн» також навесні цього року потрапила в моніторинг міської ради як мережа, що торгує алкоголем під час комендантської години.