У Льовові перевіряють роботу магащинів під час комендантської години

Моніторингові групи Львівської міської ради вночі 27 березня зафіксували 29 випадків незаконної торгівлі у комендантську годину. Зокрема, магазини продавали алкоголь після опівночі. У пресслужбі ЛМР розповіли, що за дорученням Андрія Садового у місті працювали шість моніторингових груп.

«Всі факти є належним чином зафіксували, їх передадуть в поліцію та податкову для подальшого реагування відповідно до чинного законодавства. Сьогодні також заплановані дві наради: спершу з представниками бізнесу, а згодом – із правоохоронцями», – сказав керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко.

Загалом представники мерії обстежили 35 локацій у шести районах Львова:

Галицький район – 3;

Личаківський район – 6;

Сихівський район – 1;

Франківський район – 2;

Шевченківський район – 2;

Залізничний район – 21.

Перевірку провели у мережах таких закладів як «Новий Градус», «Король Напоїв», «Напої та Тютюн», «Напої світу», «Продукти для дому». Моніторингові групи продовжать працювати у координації з поліцією.

Нагадаємо, що у середу, 26 березня, міський голова Львова Андрій Садовий опублікував відео, як у магазині «Новий градус» на вулиці Юрія Липи після півночі продають алкоголь. Садовий повідомив, що місто відновить роботу моніторингових груп та закликав львів'ян повідомляти про продаж алкоголю під час комендантської години. Для цього необхідно звернутися на Гарячу лінію міста Львова за телефоном 1580