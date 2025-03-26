Продаж алкоголю у магазині «Новий градус», що на вулиці Юрія Липи

У Львівській міській раді у середу, 26 березня, провели нараду з поліцією та податковою щодо роботи алкомаркетів під час комендантську годину. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто відновить роботу моніторингових груп, які працюватимуть у різних районах. Він закликав львів'ян повідомляти про продаж алкоголю під час комендантської години.

«Мене часто на зустрічах запитують, чому після півночі у Львові вільно продають алкоголь. Це викликає цілком зрозуміле обурення. Останнім часом це питання дедалі частіше звучить від ветеранів. Вони прямо кажуть: у місті, яке живе війною, подібне — неприпустиме. І вони праві», – написав Андрій Садовий.

Міський голова наголосив, що за продаж алкоголю вночі поліція накладає штраф, а податкова анулює ліцензію. Він опублікував відео з магазину «Новий градус», що на вулиці Юрія Липи у Шевченківському районі Львова. На відео, яке зняли вночі 26 березня, чоловіки після півночі купували алкоголь і розраховувалися карткою.

Зазначимо, що під час купівлі продукції у магазині «Новий градус» на чеках алкомаркет вказує, що він є булочною.

Скриншот квитканції із магазину, який продає алкоголь і позиціонує себе як булочна. Скриншот ZAXID.NET

Андрій Садовий закликав львів'ян фіксувати на камеру порушення роботи алкомаркетів та надсилати йому у приватні повідомлення в соцмережах. Крім цього, про роботу алкомаркетів у комендантську годину можна повідомити на Гарячу лінію міста за телефоном 1580. Місто передаватиме всі докази правоохоронцям.