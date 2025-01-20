Контрафактний алкоголь вилучили зі складів підприємства

У Львові на складах ліцензованого підприємства з виробництва алкоголю БЕБ вилучило 200 тис. пляшок контрафактної горілки вартістю понад 23 млн грн.

Як повідомили у понеділок, 20 січня, у БЕБ Львівщини, група осіб організувала нелегальну оптову та роздрібну торгівлю горілчаними виробами. Продаж алкогольної продукції у бухгалтерському та податковому обліку не відображали. Це призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Детективи БЕБ провели обшуки в одному зі складських приміщень Львова, що належить власнику заводу з виробництва алкогольних напоїв. У результаті виявили та вилучили понад 200 тис. пляшок горілки різних найменувань та об’ємів обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 23 млн грн.

Контрафактний алкоголю виявили на клалах горілчаного заводу у Львові

«Наразі правоохоронці перевіряють причетність службових осіб та власників одного із ліцензованих виробників алкогольних напоїв, а також власників торгових марок до незаконного виготовлення нелегальної продукції», – повідомили в БЕБ.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) ККУ.