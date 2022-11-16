Службовці кількох підприємств «Укрспирту» разом із спільниками впродовж 2019-2022 років незаконно виготовляли спирт та алкогольні напої.

Службовці кількох підприємств «Укрспирту» разом із спільниками незаконно виготовляли спирт та алкогольні напої. Детективи Бюро економічної безпеки України вилучили та арештували 105 тис. літрів спирту та лікеро-горілчаних виробів на 25 млн грн.

Зокрема було виявлено та вилучено понад 88 тис. літрів контрафактних лікеро-горілчаних виробів, майже 17 тис. л спирту, лінії розливу та пакування лікеро-горілчаних виробів, а також 11 резервуарів для виготовлення та зберігання.

Як розповіли в прес-службі БЕБ, наразі встановлено групу осіб, які, за попередньою змовою зі службовими особами кількох підприємств «Укрспирту», протягом 2019-2022 років незаконно виготовляли спирт та алкогольні напої.

«Підпільне виробництво підакцизних товарів здійснювалося без відображення у звітних та облікових документах з метою ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах. Слідством також встановлено, що в подальшому незаконно виготовлений спирт, як правило, реалізується декільком підприємствам – виробникам лікеро-горілчаних виробів, які в свою чергу, виробляли з цього спирту не обліковану продукцію, оклеюючи її підробленими марками акцизного податку», – зазначено у повідомленні.

Детективи провели обшуки в офісних, складських приміщеннях та на виробничих потужностях одного із товариств і вилучили документи фінансово-господарської діяльності, журнали обліку спирту та лікеро-горілчаних виробів, документи щодо виданих акцизних марок, дві лінії розливу лікеро-горілчаних виробів та ємності з рідиною «з характерним запахом спирту» в загальній кількості понад 105 тис. літрів.

Виявлені та вилучені товарно-матеріальні цінності та документи визнано речовими доказами та заарештовано. Загальна орієнтовна вартість – 25 млн грн.