У 32-річного мешканця Рівного правоохоронці вилучили понад 2,5 тонни фальсифікованого алкоголю, який він зберігав у гаражі. Вартість вилученого майна становить майже 500 тис. грн. За зберігання незаконно виготовленого алкоголю чоловікові загрожує як мінімум 85 тис. грн штрафу.

Про вручення підозри стало відомо у середу, 31 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, 32-річний мешканець Рівного на території одного з гаражних кооперативів міста зберігав велику кількість незаконно виготовлених сигарет та алкоголю.

«З метою недопущення потрапляння фальсифікату на ринок та у результаті проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 2,5 тонн фальсифікованого алкоголю, що становить майже 5 тис. пляшок горілки, та більше 4 тис. пачок підроблених цигарок, на загальну суму 500 тис. гривень», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 204 ККУ (зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв). Йому загрожує штраф від 85 тис. грн до 170 тис. грн з конфіскацією та знищенням алкоголю.