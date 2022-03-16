У мешканки села Чудель поліцейські виявили три бочки закваски

Понад тонну самогонної закваски виявили рівненські поліцейські у трьох мешканців села Чудель на Рівненщині після скарг односельців на те, що ці люди продовжують гнати і продавати самогон у воєнний час. Увесь продукт одразу вилили, а на порушників склали адмінпротоколи.

Про знищення понад тонни закваски у селі Чудель Сарненського району поліція Рівненської області повідомила у середу, 16 березня. Про самогоноваріння у цьому селі до поліції повідомили місцеві мешканці.

«До списку самогонників з початку цього тижня потрапили троє мешканців села Чудель. Поліцейські офіцери Вирівської громади спільно із представниками тероборони вилучили тонну закваски. Рекордсменкою виявилася 61-річна господиня, у будинку якої в трьох металевих ємностях саме відбувався процес бродіння», — повідомляє поліція.

Увесь продукт одразу вилучили та привселюдно вилили, а на порушників склали адміністративні матеріали.

Про факти самогоноваріння та продажу самогону у воєнний час, коли діє заборона на торгівлю алкоголем, повідомили в поліцію й мешканці села Терентіїв та селища Квасилів. У першому випадку у підсобному приміщенні виявили три літри готового самогону, 60 літрів закваски та самогонний апарат. У другому поліцейські вилучили 60 літрів алкогольного продукту просто у квартирі. На порушників також склали адмінматеріали, а весь продукт одразу знищили.

Нагадаємо, на Рівненщині з 2 березня діє заборона на торгівлю алкоголем. З 16 березня в області відновлено торгівлю лише пивом.