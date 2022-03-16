«Алкосвіт» на вул. Князя Росмана продавав алкоголь попри заборону

У середу, 16 березня, у центрі Львова мішками з піском заблокували магазин, який продавав алкоголь. Як повідомили у міській раді Львова, роботу магазину обмежили спільно з правоохоронними органами. У мерії наголосили: ті підприємства, які порушуватимуть заборону, будуть обмежені в діяльності.

Нагадаємо, обмеження, а згодом і заборона на продаж алкоголю в місті діє з початку війни. Таке рішення місто прийняло на вимогу військових.

16 березня представники тероборони спільно з поліцією заблокували вхід до алкомаркету «Алкосвіт» на вул. Князя Романа.

«Зброя і алкоголь - непоєднувані речі. Моя позиція дуже однозначна і безапеляційна - алкоголь у часі воєнного стану має бути забороненим! Це стосується і військових, і цивільного населення. Необережне поводження зі зброєю може завдати шкоди як власнику зброї, так і мирним мешканцям», – заявив керівник бригади територіальної оборони Львова Валерій Курко.

Натомість львівським крафтовим виробникам алкоголю допомагатимуть з організацією продажу продукції на експорт.

«Ми будемо підтримувати львівських виробників - у напрямку експорту. Сьогодні ми спілкувалися з мерами польських міст, щоб експортувати до них», – сказав перший заступник міського голови Андрій Москаленко.