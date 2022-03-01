Із вівторка, 1 березня, у Львові повністю заборонили продаж алкоголю, який раніше обмежували до шести годин на день. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook, заборона стосується не лише магазинів та супермаркетів, а й закладів громадського харчування.

«Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій при прийнятті таких рішень. Усі, хто порушуватимуть це розпорядження – будуть відповідати перед законом. Наголошую, це стосується як магазинів та мереж, так і закладів громадського харчування», – написав Андрій Садовий.

Раніше продаж алкоголю повністю заборонили на території Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Житомирської, Закарпатської та Чернівецької областей, а також у Яворівському районі.

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