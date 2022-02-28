На території Яворівського району на Львівщині заборонили продавати алкоголь. Відповідний наказ 27 лютого видав голова Яворівської РДА Ярослав Коминський.

Заборона на продаж алкоголю діє з неділі, 27 лютого. Як вказано в наказі, усім продовольчим магазинам, кафе, ресторанам, АЗС та іншим торговим точках у межах Яворівського району заборонено продавати алкоголь та інші спиртовмісні речовини.

Таке рішення у районній адміністрації пояснили напруженою соціально-психологічною обстановкою серед мешканців району та забезпеченням державної політики щодо обмеження шкідливого впливу алкогольних напоїв та необхідністю попередження вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень.

Раніше алкоголь уже заборонили продавати на території Івано-Франківської, Тернопільської, Волинській та Чернівецької областей.

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