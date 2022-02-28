Продаж алкоголю у Львові дозволений лише з 12:00 до 18:00

Із 28 лютого у Львові заборонений продаж алкоголю у магазинах та закладах громадського харчування з 18:00 до 12:00. Повністю забороняти продаж алкоголю на території міста наразі не планують.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, заборона на продаж алкоголю з 18:00 до 12:00 починає діяти від сьогодні, 28 лютого. Заборона стосується магазинів, супермаркетів, ресторанів та кафе.

«Звертаю особливу увагу підприємців та торгових мереж – в умовах воєнного стану важлива максимальна зібраність та концентрація кожного.

Вже підписав відповідне розпорядження. Тому прошу неухильно його дотримуватись», – повідомив він.

За словами Андрія Садового, місто не вводитиме повну заборону на продаж алкоголю, оскільки тоді може запрацювати тіньовий ринок, який міська рада не зможе контролювати.

Раніше продаж алкоголю повністю заборонили на території Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Житомирської, Закарпатської та Чернівецької областей, а також у Яворівському районі.

Нагадаємо, що у Львові з 2010 року діє заборона на продаж алкоголю з 22:00 до 10:00. А з 2018 року алкоголь у Львові заборонено продавати в кіосках.

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