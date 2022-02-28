У Львові обмежили продаж алкоголю до шести годин на добу
Заборона стосується магазинів, супермаркетів, ресторанів та кафе
Із 28 лютого у Львові заборонений продаж алкоголю у магазинах та закладах громадського харчування з 18:00 до 12:00. Повністю забороняти продаж алкоголю на території міста наразі не планують.
Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, заборона на продаж алкоголю з 18:00 до 12:00 починає діяти від сьогодні, 28 лютого. Заборона стосується магазинів, супермаркетів, ресторанів та кафе.
«Звертаю особливу увагу підприємців та торгових мереж – в умовах воєнного стану важлива максимальна зібраність та концентрація кожного.
Вже підписав відповідне розпорядження. Тому прошу неухильно його дотримуватись», – повідомив він.
Раніше продаж алкоголю повністю заборонили на території Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Житомирської, Закарпатської та Чернівецької областей, а також у Яворівському районі.
Нагадаємо, що у Львові з 2010 року діє заборона на продаж алкоголю з 22:00 до 10:00. А з 2018 року алкоголь у Львові заборонено продавати в кіосках.
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