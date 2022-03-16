У Рівненській області з 16 березня відновлено торгівлю пивом, а його виробники запускають виробництво. Разом з тим заборона на продаж алкоголю на Рівненщині не скасована.

Про відновлення виробництва та торгівлі пивом з 16 березня напередодні повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. У своєму рішенні рада оборони області посилається на постанову Кабміну про заборону продажу лише спиртовмісних напоїв, до яких пиво не відноситься.

«Як тиловій області нам важливо відновлювати економіку Рівненщини. Ми маємо двох потужних виробників пива. Це не лише надходження в місцевий бюджет, а й збереження сотні робочих місць», — аргументує чиновник.

Водночас запроваджену з 2 березня заборону на продаж алкоголю у воєнний період не скасовано. Тож голова адміністрації закликав громадян відповідально ставитися до придбання та вживання пива. Зазначимо, що такі ж рішення прийняли в інших областях — Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській.