Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій 14 березня видав новий наказ, яким дозволив продаж пива та інших слабоалкогольних напоїв на території області. Загалом на території Хмельниччини з 1 березня заборонений продаж алкогольних напоїв через військовий стан.

Документ опублікували на сайті ОВА у понеділок, 14 березня. «Заборонено з 00 години 00 хвилин 1 березня 2022 року і до закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки на території області, торгівлю алкогольними напоями (крім пива та слабоалкогольних напоїв) та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів)», — йдеться у наказі керівника ОВА.

Попередній наказ про заборону продажу спиртного, в якому не було визначено винятків щодо напоїв і речовин з вмістом спирту, Сергій Гамалій підписав 28 лютого втратив свою чинність.

Раніше продаж пива дозволили у Івано-Франківську, Чернівцях та Тернополі.