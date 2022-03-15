У Нетішині чоловік підпільно виробляв самогон на продаж

У мешканця Нетішина поліцейські вилучили 1200 літрів сировини для виробництва алкоголю. Чоловік влаштував цех із виробництва алкоголю у власній квартирі. В присутності власника квартири поліцейські вилили весь алкоголь у каналізацію.

У поліції розповіли, що запаси алкоголю знищили на місці. «В одній з квартир Нетішина поліцейські виявили та знищили більше тонни браги. 1200 літрів рідини правоохоронці злили у каналізацію на очах у враженого господаря. Чоловіка також притягнули до адміністративної відповідальності», – відзначили правоохоронці.

У понеділок, 14 березня, у мешканця Старокостянтинова поліцейські вилучили 4240 літрів сировини для виробництва алкоголю і 150 літрів готової алкогольної продукції підпільного виробництва. Чоловік влаштував цех із виробництва алкоголю на території свого будинку.

Зазначимо, що з 1 березня на усій території Хмельницької області забороняється продаж міцних алкогольних напоїв. Таке розпорядження підписав 28 лютого начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Раніше у громадах на Хмельниччині почали обмежувати продаж алкогольних напоїв у зв'язку з запровадженням воєнного стану. У Хмельницькому з 21:00 до 6:00 запроваджена комендантська година.