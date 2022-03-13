Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що мешканцям міста варто менше довіряти інформації із неофіційних джерел, а також не відповідати невідомим людям на питання про ситуацію у місті. Мер розповів, що щодня отримує безліч таких питань із фейкових акаунтів.

Олександр Симчишин наголосив, що на питання про справи у місті, варто відповідати, що у Хмельницькому все добре. «Якомога менше намагайтеся читати неофіційні пабліки. Не відповідайте на різноманітні питання про ситуацію у Хмельницькому, чи все добре, де військові. В мене особисто таких питань з'являється за добу дуже багато. Чомусь всі хочуть знати, як ситуація в Хмельницькому. В Хмельницькому – все добре. Хмельницький готовий чинити опір кожної секунди, хмельничани готові знищувати ворога, якщо він попхне сюди носа. Хмельничани є надійним тилом для українського війська, економічним тилом. І хмельничани допомагають тим містам, які зустріли ворога першими», – відзначив мер Хмельницького.

Раніше міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що українці зобов'язані вигнати зі своєї землі росіян і повинні помститися їм за знищені міста та села в Україні. Мер назвав російсько-українську війну національно-визвольною і озвучив умови перемоги українців у ній.

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