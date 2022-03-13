У Хмельницькій міськраді закликали жителів міста не підписуватись на підозрілі профілі, які зовні схожі на офіційні сторінки міської влади. Дезінформувати хмельничан намагаються у різних соціальних мережах.

Чиновники опублікували список офіційних сторінок міської влади, з яких мешканці громади можуть отримати достовірну інформацію. «Друзі, у наших каналів і сторінок почали з'являтися двійники! Будьте уважними! Ми не створюємо нових каналів і профілів! І тим паче не закликаємо підписатися на інші інформаційні канали незрозумілого походження», – наголосили у прес-службі міської ради.

У міськраді нагадали про основні інформаційні джерела, де можна отримати актуальну та достовірну інформацію:

https://khm.gov.ua/ – офіційний сайт Хмельницької міської ради

https://www.facebook.com/hmmiskrada – офіційна сторінка у фейсбук Хмельницької міської ради

https://cutt.ly/3AjsFs1 – офіційна група у вайбер Хмельницької міської ради

https://t.me/khm_gov_ua – офіційна група у телеграм Хмельницької міської ради

https://cutt.ly/VAjsCG5 – офіційна сторінка в інстаграм Хмельницької міської ради

https://t.me/symchyshyn_oleksandr – офіційний канал у телеграм Хмельницького міського голови Олександра Симчишина.

Раніше Хмельницький військовий госпіталь закликав благодійників бути пильними і перевіряти прохання про допомогу у соціальних мережах, а також – не перераховувати кошти на рахунки сумнівних фондів та організацій.

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