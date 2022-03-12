Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій заявив, що на Хмельниччині запрацювала єдина гаряча лінія, куди можуть звернутися подоляни, рідні яких потрапили у полон під час бойових дій. Інформацію можна повідомити за номерами телефону (0382) 76-21-34 та (0382) 76-51-23. У майбутньому полонених планують визволяти.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації збиратимуть інформацію про ймовірних військовополонених, аби у майбутньому допомогти визволити полонених. «Ми вирішили збирати таку інформацію щодо військовополонених, щодо наших земляків, які потрапили в полон. Тому я звертаюся до всіх родичів наших військових, з якими ви не маєте зв'язку або знаєте, що вони зараз в полоні. Ми хочемо отримати інформацію про наших хлопців для того, щоб у майбутньому ми могли визволяти їх з полону. Ви ж знаєте, що Збройні сили України полонять війська агресора "пачками". Думаю, що буде можливість обміняти цих людей на наших хлопців. Тому ми зробили такий кол-центр оперативного штабу», – уточнив Сергій Гамалій.

Зазначимо, минулого тижня на Хмельниччині запрацювала єдина гаряча лінія для координації питань переселенців, безпеки та гуманітарної допомоги. Про всі ці питання можна дізнатися за номером телефону 0931702560.

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