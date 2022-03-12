Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що українці зобов'язані вигнати зі своєї землі росіян і повинні помститися їм за знищені міста та села в Україні. Мер назвав російсько-українську війну національно-визвольною і озвучив умови перемоги українців у ній.

На думку мера Хмельницького, перемога у війні можлива лише в тому випадку, коли усі мешканці міста будуть брати активну участь у допомозі українській армії. «Це народна війна, це національно-визвольна війна. Перемогти у ній можна лише під гаслом "Все для фронту, все для перемоги". Коли ми прощалися з нашими Героями, я ніколи раніше не говорив про помсту. Вважав, що це завжди не по-християнськи. Але світ перевернувся і сьогодні я вважаю, що за кожного нашого Героя, за кожну українську дитину, за кожного нашого цивільного, за кожного українця ми повинні помститися. Ми повинні помститися за український Чернігів, за український Харків, український Ізюм, за Суми, за Маріуполь, за міста та села Київської області, які безжально знищують. За всі населенні пункти, за кожну людину, яку знищує ворог», – відзначив Олександр Симчишин.

Раніше депутати Хмельницької міської ради одноголосно підтримали програму опору окупантам, на втілення якої передбачили 85 млн грн. Кошти витрачатимуть на допомогу Збройним силам та теробороні, придбання медикаментів, транспорту, палива та іншого.

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