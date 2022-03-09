Депутати Хмельницької міської ради одноголосно підтримали програму опору окупантам, на втілення якої передбачили 85 млн грн. Кошти планують витратити на допомогу Збройним силам та теробороні, придбання медикаментів, транспорту, палива та іншого.

За словами міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, 47 млн грн вже виділили, а решту коштів дофінансують при першій потребі. «На цю програму ми виділили 85 млн грн. Ці видатки ми передбачили на забезпечення Збройних сил України, на територіальну оборону нашої громади, на забезпечення життєдіяльності нашого міста, на придбання засобів захисту для наших військових, транспорту, на придбання медикаментів. Вже 47 млн грн виділені, протягом декількох днів вони будуть профінансовані. Ми готові в будь-який момент збирати сесію і розподіляти ці кошти для потреб нашого опору для потреб нашої перемоги», – розповів Олександр Симчишин.

Метою програми є підготовка території Хмельницької міської територіальної громади до оборони в період війни, підготовка особового складу сил національного спротиву до охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, військового управління. Крім того, програма передбачає створення умов для підготовки у воєнний час особового складу підрозділів територіальної оборони, проведення відповідних навчань та тренувань.

Відомо, що ця програма передбачає придбання для армії вживаних позашляховиків. Раніше з такою пропозицією до місцевих мешканців звернувся міський голова Хмельницького.

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