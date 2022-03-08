Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин звернувся до місцевих мешканців із пропозицією продати свої джипи на потреби армії. За словами мера, влада готова викупити автомобілі у людей, які планували їх продавати.

«Нас цікавлять авто типу джип - Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol. Якщо ви маєте такі автомобілі бувші у вжитку і готові їх продати, ми готові їх викупити. Нам треба ще десятки і десятки таких автомобілів», – зазначив Олександр Симчишин.

Крім того, мер звернув увагу на постійних постребах військовослужбовців в дальномірах, приладах нічного бачення та тепловізорах. «Кожного дня ми передаємо нашим військовим або на передок, або тим, хто тут, але з дня на день вирушить туди», – уточнив Олександр Симчишин.

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