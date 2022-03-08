У Хмельницькому та селах громади вже від завтра, 9 березня, школярі розпочнуть дистанційне навчання. Таку рекомендацію надали у департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради директорам шкіл, рекомендувавши залучити до навчання дітей-переселенців. Дитячі садочки наразі не працюватимуть.

Вчителям дозволили проводити заняття з дому, а при відсутності можливості проводити уроки онлайн, школярам дозволили отримувати консультації у вайбері.«Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради рекомендує з 9 березня відновити освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання. Це стосується всіх закладів загальної середньої освіти громади, а також позашкільних освітніх закладів. До освітнього процесу рекомендовано залучити дітей-переселенців, які мешкають на території громади», – йдеться у повідомленні міської ради.

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій запевнив, що в області наразі вивчають питання щодо відновлення освітнього процесу.

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