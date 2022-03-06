Депутати Старокостянтинівської міської ради одноголосно підтримали звернення до НАТО

Після ракетного обстрілу росіянами аеродрому у Старокостянтинові, який стався ввечері 5 березня, депутати міської ради одноголосно прийняли звернення з вимогою негайного закриття неба над Україною.

Через черговий обстріл аеродрому міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук закликав західних лідерів закрити небо над Україною.

«Щоб зменшити втрати серед мирного населення, серед громадян, ми маємо звернутися до усіх, до США, до НАТО, до Євросоюзу і усіх держав, щоб закрили небо над Україною. Сьогодні ворог знову завдав удар по нашому аеродрому. Поки що втрат ми ще не маємо. Але розбирають завали, маємо поранених, яким надали медичну допомогу. Ми маємо звернутися до всіх, щоб закрили небо над Україною», – заявив Микола Мельничук.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що внаслідок обстрілу аеродрому у Старокостянтинові постраждали три людини. Атаки на аеродром відбулися 5 березня, близько 21:00. Це вже четверта атака росіян на Старокостянтинів від початку повномасштабної російської агресії в Україні.

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