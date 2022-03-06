Внаслідок обстрілу аеродрому у Старокостянтинові постраждали три людини. Атаки на аеродром відбулися вчора, 5 березня, близько 21:00. Це вже четверта атака росіян на Старокостянтинів від початку повномасштабної російської агресії в Україні. Про постраждалих внаслідок нападу на аеродром на Хмельниччині розповів керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Увечері зазнало ракетного удару летовище у Старокостянтинові. Кількість ракет, що влучили, та масштаби руйнувань уточнюються. За попередніми даними поранені троє осіб», – повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Водночас міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук після ракетного обстрілу закликав всіх чоловіків громади від 18 до 60 років вступити в добровольчий батальйон та боронити регіон.

Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону повідомила, що після обстрілу розпочали досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За даними слідства, 5 березня 2022 року в нічний час окупанти нанесли близько 10 ударів з повітря по військовому аеродрому в м. Старокостянтинів Хмельницької області. У результаті обстрілу троє військовослужбовців травмовані, інфраструктура військової частини частково пошкоджена.



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