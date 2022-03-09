Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій сказав, що Хмельниччина готова приймати підприємства, які планують перенести свої потужності із зони активних бойових дій. Відомо, що в Україні вже близько 100 підприємств виявили таке бажання. Тому зараз в області вивчають можливість забезпечення підприємств необхідною площею.

Голова Хмельницької ОВА запевнив, що область готова створити сприятливі умови для нових виробників, однак перенесення підприємств – довготривала перспектива. «Є близько 100 підприємств, які хочуть перенести виробництво на такі території як наша. Тому ми теж будемо приймати нові підприємства, нові виробництва, які будуть розвиватися в нашій області. Будуть щось робити, будувати і постачати по всій Україні. Це не буде за один чи два дні, ситуація наразі вивчається. У нас з'явиться ще один індустріальний парк», – заявив Сергій Гамалій.

Станом на сьогодні, 9 березня, на Хмельниччині ситуація спокійна. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, ніч на Хмельниччині минула спокійно. Відомо, що починаючи з 24 лютого, росіяни п'ять разів ракетами обстрілювали аеродром у Старокостянтинові. Двічі військовим вдавалося відбити ракетні удари.

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