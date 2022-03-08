Хмельницькому обласному художньому музеї дітей знайомитимуть з мистецтвом

У Хмельницькому обласному художньому музеї на вулиці Проскурівській, 47 відкрили арт-хаб для дітей. Мистецький простір працюватиме для відвідувачів щодня з 10:00 до 17:00. Тут діти зможуть взяти участь у мистецьких майстер-класах, переглянути мультфільми та поспівати.

Простір для дітей у Хмельницькому обласному художньому музеї відкрили 8 березня. «У музеї для відвідувачів працює сучасний бібліохаб. Працівники музею проводитимуть майстер-класи з малювання та розпису скла. Тут працює майстерня зі співу й танців фольклорного колективу «Ладовиці». Діти зможуть переглянути мультфільми про українське мистецтво та митців», – розповіли у Хмельницькому обласному художньому музеї.

Крім того, у психологи-волонтери з Хмельницького з 8 березня проводитимуть навчальні лекції та кризове консультування для психологів закладів освіти, соціальних працівників та педагогів. Посилання на онлайн-заняття усі охочі отримають від департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.

У Хмельницькому та селах громади вже від завтра, 9 березня, школярі розпочнуть дистанційне навчання. Дитячі садочки наразі не працюватимуть.

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