На Хмельниччині різні проблеми, які виникли після нападу росіян, координуватимуть у єдиному кол-центрі

Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій заявив, що на Хмельниччині від сьогодні, 5 березня, запрацювала єдина гаряча лінія для координації питань переселенців, безпеки та гуманітарної допомоги. Усе це можна дізнатися за номером телефону 0931702560.

«Гуманітарна допомога, логістика, питання біженців та переселенців, питання безпеки. Відсьогодні запрацював такий кол-центр», – уточнив Сергій Гамалій.

Крім того, у Хмельницькому на залізничному вокзалі розташували координаційний центр для переселенців. Тим, хто прибуває потягом, тут надають необхідну підтримку (харчування та консультують щодо поселення, надають психологічну допомогу, вирішуються питання подальшого їх перебування на території громади). На привокзальній площі переселенців чекають автобуси та автомобілі таксі Opti, які везуть їх у штаб допомоги переселенцям (вул. Проскурівська, 40) або до заздалегідь узгоджених місць ночівлі. Дізнатися про потреби центру можна за телефоном 0979189039.

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