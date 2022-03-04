Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій розповів, що найближчим часом у регіоні планують навести лад із озброєнням місцевих жителів. Зокрема, будуть вилучати зброю у цивільних людей, які не входять до лав тероборони.

«Зброя має зберігатись у визначених місцях (зброярнях). Пересуватись по населених пунктах зі зброєю, навіть зареєстрованою, заборонено, крім військових та служб правопорядку. Представникам тероборони визначено ділянки для патрулювання, і тільки під час чергування їм видається зброя. У разі фіксації пересування без дозволу на вулицях громадян з легальною зброєю, вона буде вилучена задля дотримання порядку в області та недопущення порушення правил безпеки», – уточнив Сергій Гамалій.

Крім того, в області розпочали прибирати хаотично встановлені блок-пости. За словами чиновника, аби налагодити нормальний транспортний рух у області залишать лише погоджені з поліцією блок-пости.

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